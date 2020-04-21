Власти Москвы отказались смягчать карантин. Минимум до конца месяца

Режим самоизоляции по-прежнему в силе в Москве до 30 апреля, речи о том, чтобы его смягчить, пока нет.

Динамика по заболевшим COVID-19 пока не позволяет изменить ограничительные меры. За последние сутки в Москве коронавирус нашли еще у 3083 человек, в Подмосковье — у 718. Таким образом, всего в столице уже 29 433 человека заболели COVID-19, 233 человека умерли.

Ранее стало известно, что в больнице Коммунарки пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, стало меньше. 17% всех больных в клинике получают поддержку кислородом. В реанимации — 52 пациента, из них на ИВЛ — 25, это 4% от общего количества больных.

Отмечается, что некоторым пациентам с коронавирусом в Москве помогло переливание плазмы переболевших. По наблюдениям врачей, такая кровь содержит антитела к заболеванию. Власти столицы напоминают, что все те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами и помочь тем, кто сейчас заражен коронавирусом. За каждые 150 миллилитров плазмы будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей.