Жителям Москвы и Подмосковья напомнили о необходимости привязать транспортные карты к пропускам до 22 апреля

С 22 апреля в Москве и Подмосковье проехать в общественном транспорте можно будет только по электронным картам «Тройка», «Стрелка», а также социальной карте жителя столицы или Московской области. Пассажирам нужно привязать номера этих карт к своим цифровым пропускам минимум за пять часов до начала поездки, рассказала «360» замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

С 22 апреля оплата проезда в городском транспорте с помощью бумажных билетов, банковских карт и мобильных телефонов на турникетах будет приостановлена. Поездки будут возможны только по транспортным картам, номера которых внесены в цифровой пропуск. Юлия Темникова замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

«Важно прикрепить „Тройку“ к пропуску как можно раньше, минимум за пять часов до поездки. Если транспортная карта не будет привязана к пропуску, пассажир не сможет пройти через турникеты в метро», — добавила представительница метрополитена.

Она посоветовала пассажирам заранее проверять привязку своих транспортных карт к пропуску. Для «Тройки» это можно сделать на сайте Transport.mos.ru, указав номер транспортной карты.