Транспорт 26 декабря 2023, 10:08 Mercedes и BMW уйдут в историю. Орешкин предрек им «китайскую» судьбу Volvo Помощник Орешкин: Mercedes и BMW уйдут в историю, останутся просто названия Frank Hoermann / SVEN SIMON/globallookpress

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Европа потеряла свое экономическое влияние и технологии, а Китай стал ведущим экспортером автомобилей в мире. В будущем такие бренды, как Mercedes и BMW, постигнет судьба Volvo. От них останется лишь название, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Экономика Глобального Севера, по его словам, базировалась на доступных энергоресурсах России, дешевом производстве Китая и сбыте продукции в эти страны. Ситуация изменилась, Евросоюз, США и Япония утратили свою значимость. Максим Орешкин привел в качестве примера автомобильную отрасль — китайские машины завоевали не только российский рынок, но и мировой. КНР стала экспортером номер один.

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«Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», — сказал он.

Помощник президента объяснил, что эти машины фактически перестанут быть европейскими. По его словам, их производители потеряли рынки сбыта и преимущество в технологиях.

С января по октябрь 2023 года китайский автопром выпустил 20,7 миллиона легковушек, вдвое обогнав Великобританию и Евросоюз. Спрос на машины из Китая возрос в России.