Технологии 26 августа 2023, 21:41 Китайская Chery в июле сохранила лидерство среди иномарок в России «Автостат»: в июле 2023 года Chery стала лидером продаж среди иномарок в России РИА «Новости»

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Китайский автомобиль Chery в июле 2023 года остается лидером продаж среди иностранных автопроизводителей в России. Дилеры продали в 4,2 раза больше машин этой марки по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Информацию предоставило аналитическое агентство «Автостат».

В июле в России реализовали 10735 автомобилей Chery, за семь месяцев текущего года продали 57 911 машин этой марки. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля Chery составила 11,7% против 4% в 2022-м.

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Самой популярной моделью Chery стал кроссовер Tiggo 7 PRO Max, их в России продали 4815 штук. На втором месте компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, тройку лидеров замыкает полноприводный семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 PRO Max, которых продали более чем в 10 раз больше по сравнению с прошлым годом.

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