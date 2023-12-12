Мир 12 декабря 2023, 08:20 Китайский автопром вдвое обогнал Евросоюз и Британию по количеству выпущенных машин РИА «Новости»: Китай в 2023 году выпустил рекордное количество автомобилей Li Bo/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Китай в январе-октябре 2023 года выпустил 20,7 миллиона легковых автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации издания, автопром КНР за 10 месяцев 2023 года смог вдвое обогнать по числу произведенных машин Евросоюз и Великобританию. Китай также превысил на 20% свой результат за аналогичный период 2019 года.

Реклама

Евросоюз и Великобритания смогли произвести за 10 месяцев 10,4 миллиона автомобилей, что оказалось ниже на 22,5% показателей допандемийного 2019 года.

Больше всего в Европе автомпром пострадал в Финляндии — страна смогла выпустить только 20 тысяч машин, сократив производство в 4,5 раза. Падение промышленных темпов в сфере автостроения также зафиксировали в Словении Румынии, Нидерландах и Франции.

Ранее президент России Владимир Путин указал на всплеск продаж китайских автомобилей в стране. По его словам, китайские машины завоевали популярность не только из-за ухода других производителей, но и благодаря повышению качества.