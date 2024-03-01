Транспорт 01 марта 2024, 01:23 Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета в небе над Атлантикой РИА «Новости»

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Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, был вынужден экстренно сесть в Бостоне из-за серьезной поломки. Газета Daily Mail сообщила, что у самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Boeing 777-200 вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но в 21:46 капитан воздушного судна сообщил чрезвычайной ситуации на борту. Спустя 17 минут лайнер приземлился в Бостоне. Пассажирам рейса предоставили места в гостинице. Продолжить путешествие они смогут на следующий день.

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На прошлой неделе Boeing авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Бостон, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета.

Ранее Boeing 737-800, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту.