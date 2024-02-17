Происшествия 17 февраля 2024, 17:20 Пожар заставил летевший в Стамбул Boeing вернуться в Москву Летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за возгорания на борту РИА «Новости»

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Самолет российского перевозчика Boeing 737-800, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, вернулся в столичную воздушную гавань. Почти сразу после взлета на борту лайнера произошло возгорание, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, командир экипажа доложил в наземные службы о возгорании через несколько минут после взлета. Позднее он уточнил, что дым рассеивается и лайнер отправляется в Шереметьево.

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Вскоре Boeing 737-800 приземлился в столичном аэропорту. Пассажиров пересадили на резервный борт, они вылетели в Турцию.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В самолете авиакомпании «Икар», летевшем в Сочи, одному из пассажиров стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Махачкале.