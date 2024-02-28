Транспорт 28 февраля 2024, 14:22 Lada Vesta получила модернизированный двигатель и автоматическую трансмиссию АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с двигателем 1,8 литра РИА «Новости»

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Началось производство первой партии Lada Vesta с обновленным двигателем и автоматической коробкой передач. Конструкторы модернизировали топливную и тормозную системы машины, сообщил АвтоВАЗ.

«Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta», — объявила пресс-служба компании.

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На популярную модель поставили модернизированный двигатель 1.8EVO на 122 лошадиных сил, автоматическую трансмиссию, заменили опору мотора, усовершенствовали тормозную и топливную системы. АвтоВАЗ анонсировал установку автоматической трансмиссии на все модели семейства Vesta, в том числе седан Cross и SW.

В Ижевске запустили производство Lada Largus. Компания отработает на опытной партии технологические процессы и обучит персонал.