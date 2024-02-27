Транспорт 27 февраля 2024, 10:22 АвтоВАЗ в Ижевске запустил сборку опытной партии двух видов Lada Largus АвтоВАЗ начал сборку пассажирских версий Lada Largus на заводе в Ижевске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Завод в Ижевске начал опытное производство фургонов и пассажирских версий Lada Largus. К маю около 80 машин сойдут с конвейера, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

«Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах», — заявил президент компании Максим Соколов.

Реклама

В феврале на заводе начали сборку пассажирских фургонов и тестовое производство пассажирских версий Lada Largus. При их производстве отработают технологические процессы полного цикла и обучат персонал. К маю ижевский завод выпустит около 80 машин.

Максим Соколов объявил, что в третьем квартале 2024 года в Ижевске начнут выпускать e-Largus. Он назвал эту модель первым в России высоколокализованным электромобилем.

В 2023 году АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Largus в Тольятти и запланировал перенос производства в Ижевск. Завод поставил на конвейер три модели семейства Lada Largus — Cross, универсал и фургон.