02 февраля 2023, 22:46
Россиянам рассказали, какие автомобили могут стать главными конкурентами Lada Vesta
Автоэксперт Моржаретто назвал седан Kaiyi главным конкурентом Lada Vesta
Главными конкурентами автомобилей Lada Vesta в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей станут седаны Kaiyi, производство которых стартовало в Калининграде. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ИА НСН.
По словам эксперта, модель АвтоВАЗа Lada Vesta была популярна среди российских покупателей на протяжении пяти лет, однако с лета прошлого года выпуск этой марки приостановили.
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Отмечается, что продажи автомобилей Kaiyi начнутся весной.
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