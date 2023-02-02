Транспорт 02 февраля 2023, 22:46 Россиянам рассказали, какие автомобили могут стать главными конкурентами Lada Vesta Автоэксперт Моржаретто назвал седан Kaiyi главным конкурентом Lada Vesta

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Главными конкурентами автомобилей Lada Vesta в ценовой нише от одного до двух миллионов рублей станут седаны Kaiyi, производство которых стартовало в Калининграде. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ИА НСН.

По словам эксперта, модель АвтоВАЗа Lada Vesta была популярна среди российских покупателей на протяжении пяти лет, однако с лета прошлого года выпуск этой марки приостановили.

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Отмечается, что продажи автомобилей Kaiyi начнутся весной.