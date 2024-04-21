Транспорт 21 апреля 2024, 10:20 Крымский мост открыли для автомобилей Движение автомобилей на Крымском мосту возобновили РИА «Новости»

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Крымский мост вновь доступен для автомобилистов. Спустя примерно час ограничения для движения транспорта сняли, написали в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к объекту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 09:25.

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Крымский мост закрыли для автомобилистов 21 апреля в 08:36 без уточнения причин. Водителей попросили сохранять спокойствие и прислушиваться к указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее западные СМИ сообщили, что ВСУ, возможно, намерены разрушить Крымский мост к середине июля. Аналитики в беседе с прессой предположили, что украинские боевики используют для атаки до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор моста — беспилотные катера.