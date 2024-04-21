Транспорт 21 апреля 2024, 09:15 Крымский мост временно закрыли для автомобилей Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Крымский мост временно закрыли для транспорта. Водителей призвали сохранять спокойствие, написали в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к объекту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

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Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили не паниковать и соблюдать рекомендации представителей транспортной безопасности.

О причинах ограничений пока ничего не известно.

На днях военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия — мини-подлодок. По его словам, радиус поражающего действия таких субмарин составляет до 300 километров.