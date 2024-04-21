21 апреля 2024, 09:15
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли
Крымский мост временно закрыли для транспорта. Водителей призвали сохранять спокойствие, написали в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к объекту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
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Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили не паниковать и соблюдать рекомендации представителей транспортной безопасности.
О причинах ограничений пока ничего не известно.
На днях военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия — мини-подлодок. По его словам, радиус поражающего действия таких субмарин составляет до 300 километров.
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