Мир 14 апреля 2024, 20:49 ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту в середине лета Sun: Украина планирует разрушить Крымский мост до середины июля РИА «Новости»

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Украинские чиновники раскрыли дату атаки ВСУ на Крымский мост. Это произойдет до середины июля, написала британская газета The Sun.

«Крымский мост пообещали разрушить к середине июля», — указали в статье.

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Авторы издания опросили экспертов, которые предположили, что для удара по дорожному полотну моста украинские военные могут использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — беспилотные катера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина занимается подготовкой плана нового контрнаступления, он включает разрушение Крымского моста и атаки на российские аэродромы. По его словам, ВСУ также атакуют мосты, по которым перевозят оружие для ВС России.

В Кремле отметили, что планы Зеленского разрушить Крымский мост лишь подтвердили необходимость проведения спецоперации.