14 апреля 2024, 20:49
ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту в середине лета
Sun: Украина планирует разрушить Крымский мост до середины июля
Украинские чиновники раскрыли дату атаки ВСУ на Крымский мост. Это произойдет до середины июля, написала британская газета The Sun.
«Крымский мост пообещали разрушить к середине июля», — указали в статье.
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Авторы издания опросили экспертов, которые предположили, что для удара по дорожному полотну моста украинские военные могут использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — беспилотные катера.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина занимается подготовкой плана нового контрнаступления, он включает разрушение Крымского моста и атаки на российские аэродромы. По его словам, ВСУ также атакуют мосты, по которым перевозят оружие для ВС России.
В Кремле отметили, что планы Зеленского разрушить Крымский мост лишь подтвердили необходимость проведения спецоперации.
Владимир Зеленский
Крымский мост
Россия
Украина
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