Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили в Казани из транспорта

Проезд на общественном транспорте с 22 ноября для всех жителей Татарстана разрешен только при наличии QR-кодов. Утром в понедельник кондукторы в Казани высадили уже более 500 человек.

«На 07:30 по московскому времени кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек», — сообщил МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

На улице Серова встали трамваи №№1 и 6 после того, как один из пассажиров отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона. Он назвал действия кондуктора незаконными и вызвал полицию.

Проверяющие также стоят и в метрополитене. Некоторые пассажиры возмущались тем, что им надо показывать QR-коды, и вымещали агрессию на контролерах.

«Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — заявили в МУП «Метроэлектротранс».

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что таксисты в Казани уже подняли цены на свои услуги в ожидании ажиотажа.

Татарстан стал первым российским регионом, где QR-коды в качестве обязательной меры ввели при проезде на общественном транспорте. Контролеры проверяют электронные пропуска с помощью специального оборудования. За проезд без QR-кода в транспорте жителям Татарстана грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.