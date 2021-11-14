facebook_pixel
    14 ноября 2021, 10:04

    Сумму штрафа за проезд в общественном транспорте без QR-кода о вакцинации назвали в Татарстане

    Телеканал Татарстан 24: за проезд без QR-кода в транспорте региона будут штрафовать на 30 тысяч рублей

    Андрей Иванов

    Руководство Татарстана ввело QR-коды о вакцинации от коронавируса для проезда на общественном транспорте. За нарушение этого ограничения будут штрафовать на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

    Сумму штрафа за проезд в общественном транспорте без QR-кода о вакцинации назвали в Татарстане

    По данным канала, штраф за проезд без QR-кода для должностных лиц составит 50 тысяч рублей, юридическим лицам за нарушение придется выложить 300 тысяч рублей.

    Новые ковидные меры вступят в силу в Татарстане 22 ноября. Среди них запрет на пользование транспортом без QR-кода о вакцинации от SARS-CoV-2 или медотвода и блокировка транспортных карт пожилых людей, которые не сделали прививку.

    На этой неделе правительство передало в Госдуму законопроект о QR-кодак на транспорте и в общественных местах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал серьезную работу с участием экспертов по этому вопросу в нижней палате парламента. Накануне глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что это ограничение позволит снизить заболевание ковидом в стране и ускорит ход прививочной кампании.