Сумму штрафа за проезд в общественном транспорте без QR-кода о вакцинации назвали в Татарстане

Руководство Татарстана ввело QR-коды о вакцинации от коронавируса для проезда на общественном транспорте. За нарушение этого ограничения будут штрафовать на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

По данным канала, штраф за проезд без QR-кода для должностных лиц составит 50 тысяч рублей, юридическим лицам за нарушение придется выложить 300 тысяч рублей.

Новые ковидные меры вступят в силу в Татарстане 22 ноября. Среди них запрет на пользование транспортом без QR-кода о вакцинации от SARS-CoV-2 или медотвода и блокировка транспортных карт пожилых людей, которые не сделали прививку.

На этой неделе правительство передало в Госдуму законопроект о QR-кодак на транспорте и в общественных местах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал серьезную работу с участием экспертов по этому вопросу в нижней палате парламента. Накануне глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что это ограничение позволит снизить заболевание ковидом в стране и ускорит ход прививочной кампании.