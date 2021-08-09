КамАЗ поставил конвейер на паузу

КамАЗ уходит на каникулы. Крупнейший производитель грузовиков в России остановил конвейер до 22 августа, сообщило РИА «Новости».

Приостановка выпуска грузовиков КамАЗа связана с плановым корпоративным отпуском. Он продлится с 9 по 22 августа, сообщил агентству представитель компании. По его словам, в отпуск в основном ушли сборочные производства и часть вспомогательных. При этом работу продолжат подразделения, которые занимаются ремонтом и обслуживанием.

Основным владельцем КамАЗа является госкорпорация «Ростех», которой принадлежит 49,9% акций компании. Также 23,54% принадлежит компании «Автоинвест», и 15% — Daimler Truck.

КамАЗ с начала года нарастил объемы выпуска грузовиков почти на 40%. Это удалось благодаря программам госпомощи, направленным на развитие отечественного автопрома, отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина также поддержал инвестиционные и инновационные программы производителя грузовых автомобилей.

Ранее КамАЗ в тестовом режиме начал производить компоненты для двигателей, которые используются в автомобилях Aurus.