Мишустин поддержал инновационные программы КамАЗа

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инвестиционные, производственные и инновационные программы КамАЗа. Об этом рассказал заместитель генерального директора завода по работе с госорганами Михаил Матасов, сообщило «Вести КамАЗа».

Мишустин призвал разрабатывать как можно больше проектов, связанных с цифровой промышленностью, электротранспортом, высокоавтоматизированными логистическими коридорами и разработкой экологичных двигателей стандарта Евро-6. Матасов уточнил, что двигатели Евро-6 сейчас проходят сертификацию, в 2021 году начнется их массовое производство.

«Власти готовы всячески помогать предприятию. Некоторые проекты будут реализовываться, в том числе с помощью софинансирования со стороны государства», — добавил гендиректор завода.

Правительство сейчас реализует три специальных программы, направленных на развитие автомобильной промышленности России. К ним относятся льготное кредитование, льготный лизинг и субсидирование газомоторной техники. Приблизительно каждая 11-я новая машина в стране продается благодаря таким мерам. Из 581 тысячи штук по трем программам стимулирования удалось продать 54 тысячи авто за январь–апрель 2021 года.

«Это очень неплохой результат», — сказал Мишустин.

По его словам, результат государственной помощи очень хорошо виден по работе КамАЗа. За первые четыре месяца года производство грузовиков увеличилось почти на 40%.

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