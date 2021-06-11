Aurus обошел Bentley и Rolls-Royce и стал «Автомобилем года»

Автомобиль представительского премиум-класса Aurus Senat стал «Автомобилем года» в России. На ежегодной национальной премии он обошел в своем сегменте Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Phantom.

Aurus Senat стал лучшим в номинации представительский премиум-класс. Об этом сообщила «Российская газета». Голосование за лучшие автомобили в 23 классах длилось с февраля этого года, в нем приняли участие более миллиона участников.

Помимо Aurus Senat, отечественный автопром получил награды и в других номинациях. Прорывом года стал электрофургон ГАЗ Gazelle e-NN. Лучшим автомобилем малого класса стала Lada Vestа, а компактвэном — Lada Largus.

Ранее страховые агенты посчитали минимальную цену каско для Aurus Senat 2021 года, цена которого начинается от 18 миллионов рублей. Отдать за страховку придется полмиллиона рублей. Высокая стоимость обусловлена дорогими запасными частями, которые могут понадобиться в случае дорожно-транспортного происшествия.

В начале июня в Татарстане началась серийная сборка российских премиальных седанов Aurus Senat. Их будут производить в Особой экономической зоне «Алабуга». В проект было вложено около двух миллиардов рублей.