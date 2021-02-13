В результате мощного снегопада минувшей ночью в московском регионе фуры парализовали дорожное движение. Но это был их опрометчивый поступок. Потому что прогнозы были известны заранее, а значит маршрут можно было скорректировать. Об этом «360» рассказал заместитель руководителя учреждения, начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

«Вчера начался сильный снегопад. Дневные проблемы были решаемы. Но ночью снегопад не прекращался и в это время поехали фуры, в основном на МКАД и дальше в город. И тут почти каждая вторая фура застревала и не могла дальше проехать, и фактически были парализованы многие места движения. Плюс водители фур, пытаясь объехать застрявших, нарушали правила дорожного движения, выезжали дальше второго ряда. Вместо того, чтобы ждать, когда городские службы вытащат застрявших», — объяснил Евсин.

В результате был нарушен график уборки МКАД, поскольку коммунальные службы не смогли проехать в некоторые места. Более того, приходилось заводить снегоуборочную технику со встречных полос. Как отметил представитель ЦОДД, ГИБДД по встречке запускало спецтехнику, чтобы они смогли расчистить снег.

«Вроде бы, водители большегрузов должны понимать, что их техника не рассчитана для езды в такую погоду, но тем не менее они проявили самоуверенность и целыми караванами едут в Москву», — возмутился Евсин.

Он отметил, как только все эти фуры останавливаются, то блокируют движение намертво.

Эта балльность, которая у нас в городе очень высокая, это все последствия заблокированных фур. Патруль ЦОДД постоянно дежурит в таких местах и проталкивает застрявших. Более 450 фур было вытащено из снежного плена, который создавали сами фуры Александр Евсин.

Вероятно, в такую погоду водителям большегрузов можно было бы запретить ехать по МКАД, чтобы не усложнять обстановку.

«Хорошо бы, если бы в этот день запретили фурам въезжать в Москву. Потому что это уникальное погодное явление. Я такого снегопада давно не видел. Для фур даже проблем больше. Это не работа. Они сейчас все равно никуда грузы не довезут. Снег также засыпал места их назначения», — пояснил собеседник «360».

Потому что сначала чистятся стратегически важные дороги, а потом все остальные.

«Я бы одобрил запрет проезда фур в такие дни. Это бы облегчило работу и самим фурам и дорожным службам», — сказал эксперт.

Но запретить не так просто, иначе бы это уже давно сделали. Евсин считает, что те фуры, которые ехали в Москву, все равно где-то останавливались и ночевали. Вот там им стоило остаться и постоять.

«Оптимально было бы, если они стояли там, где не мешают. А городские службы и просто люди уже помогли бы. Большинство фур нашло бы место там, где они обычно отстаиваются. Сейчас вообще выходные дни, можно было как-то спланировать. К обеду было понятно что снег очень серьезный. Фуры буквально вязнут», — резюмировал собеседник.

Однако издержки с простоем большегруза в такой ситуации, скорее всего, на самих перевозчиков. Потому что, по мнению эксперта, никто не виноват в таких снегопадах, а прогнозы были опубликованы заранее и всех водителей предупредили еще в начале недели.

Сейчас ситуация на дорогах в Подмосковье осложнена из-за фур, застрявших на Дзержинском, Новоегорьевском, Симферопольском и Варшавском шоссе.