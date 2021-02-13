Застрявшие фуры осложнили ситуацию на некоторых шоссе Подмосковья

Ситуация на дорогах в Подмосковье осложнена из-за фур, застрявших на Дзержинском, Новоегорьевском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Котельниках и Дзержинске основные заторы на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за застрявших фур на МКАД. На Симферопольском и Варшавском шоссе фуры перегородили полосы для движения в попытках заехать на путепровод и МКАД», — говорится в сообщении ведомства.

Дорожные и коммунальные службы делают все возможное для устранения последствий снегопада в Московской области. Для расчистки дорог и дворов от снега задействовали максимальные ресурсы: на улицы вывели порядка шести тысяч единиц спецтехники и около 21 тысячи рабочих и дворников.

«Если снегоуборочной техники нет в вашем дворе или на дороге, значит, она убирает другие места и скоро направится к вам», — добавили в ведомстве.

В отдельных районах Подмосковья выпало до 60 сантиметров снега.

Рекордный снегопад в столичном регионе продолжается уже вторые сутки. Из-за непогоды даже в субботу утром в Москве наблюдались девятибалльные пробки.