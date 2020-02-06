Фото новой модели BMW слили в Сеть

Премьера новой BMW 4-Series должна пройти в этом году, но автолюбители могут оценить ее внешний вид уже сейчас. В соцсети попали фото машины. На кадрах видно далеко не все, но огромную решетку радиатора сложно не заметить.

Тот, кому удалось тайком снять новую BMW, выложил фото в Instagram. На кадрах можно рассмотреть бампер и фары, которые подтверждают, что у модели решили сделать огромные «ноздри».

Автомобиль выполнили в стиле 7-Series и кроссовера X7. Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что BMW будет очень похожа на прототип Concept 4. Отличие в том, что у 4-Series другой рисунок радиаторной решетки, а в ее центре находится место для номера.

Ожидается, что показ новой модели состоится в 2020 году, при этом старт продаж запланирован не раньше 2021-го. Россияне смогут купить автомобили с дизельными и бензиновыми моторами на два литра и мощностью от 184 до 249 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что в 2020 году цены на новые машины повысились. В BMW ценник подняли на 4%, а в целом скачок произошел на 2-6% из-за ставок на утильсбор.