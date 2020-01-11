    11 января 2020, 01:17

    BMW и Mercedes хотят пересадить весь мир на электромобили

    Александра Каширина

    Немецкие автопроизводители BMW и Mercedes планируют простимулировать спрос на электромобили посредством производства электрических версий спортивных внедорожников, спрос на которые стремительно растет в последнее время. Об этом написало агенство Reuters.
    BMW и Mercedes хотят пересадить весь мир на электромобили

    Реализация автомобилей BMW выросла на два процента благодаря спросу на такие виды автомобилей, которых за прошлый год купили на 21 процент больше, чем в 2018 году. Схожая ситуация и у Mercedes.

    Увеличивающийся спрос на такой вид внедорожников вредит экологии из-за их повышенного потребления бензина. По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), загрязнение от машин увеличилось 4,6 раза за последнее десятилетие. Это логично, учитывая, что продажи внедорожников увеличились за этот период с 35 миллионов до 200 миллионов авто.

    Хоть некоторые эксперты и считают, что большая часть спортивных внедорожников относятся к экономичному сегменту по потреблению бензина, однако многие автомобильные компании обеспокоены инициативой многих европейских стран запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания и хотят развить направление с электрокарами. Обе компании уже представили электрические версии спортивных внедорожников — BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC.