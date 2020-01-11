BMW и Mercedes хотят пересадить весь мир на электромобили

Реализация автомобилей BMW выросла на два процента благодаря спросу на такие виды автомобилей, которых за прошлый год купили на 21 процент больше, чем в 2018 году. Схожая ситуация и у Mercedes.

Увеличивающийся спрос на такой вид внедорожников вредит экологии из-за их повышенного потребления бензина. По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), загрязнение от машин увеличилось 4,6 раза за последнее десятилетие. Это логично, учитывая, что продажи внедорожников увеличились за этот период с 35 миллионов до 200 миллионов авто.

Хоть некоторые эксперты и считают, что большая часть спортивных внедорожников относятся к экономичному сегменту по потреблению бензина, однако многие автомобильные компании обеспокоены инициативой многих европейских стран запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания и хотят развить направление с электрокарами. Обе компании уже представили электрические версии спортивных внедорожников — BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC.