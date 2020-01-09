Цены на автомобили повысились в России с 2020 года

Концерн Subaru рассказал о повышении стоимости авто на 3-6%, дилер «Авилон» зафиксировал рост цен на Mercedes на 3,5%, BMW — 4%, Audi А3 — на 5,2%, Q3 — на 3,2%, А4 — на 3,4%. При этом дорожают и машины российских марок. Так, Lada стала дороже на 2—3%. В частности, цены на Lada Vesta поднялись на 15 тысяч рублей, Lada Granta — на 11 тысяч.

По данным издания, причиной этого стало повышение ставок утилизационного сбора на 110%. При этом производители добавили, что на ценовые изменения повлияла инфляция. Автоэксперты предполагают, что падение рынка к концу 2020 года составит 5-10%. При этом они подчеркнули, что россияне могут приобрести автомобили по старым ценам в январе и феврале этого года.

В ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года, написало RT. Дополнительная финансовая нагрузка ждет российских автолюбителей при покупке иностранных машин, а также тех автомобилей, которые собирали в России, но у которых нет специнвестконтрактов.

Ранее «360» сообщил, что десять моделей авто можно купить в пределах 600 тысяч рублей. Недорогим вариантом является Lada Granta.