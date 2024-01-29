Транспорт 29 января 2024, 13:15 Электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году Ликсутов: электробусы вышли на 39 новых маршрутов в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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В прошедшем году в Москве электробусы вышли на 39 новых маршрутов, протяженность которых составила 450 километров. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Москва лидирует в Европе по количеству электробусов и продолжает расширять сеть городского электротранспорта», — добавил глава ведомства Максим Ликсутов.

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С 2022 года по городу начали ездить улучшенные отечественные экологичные автобусы. Всего в городе более тысячи электробусов. В них появилось адаптивное освещение, а передний указатель автобуса стал больше на 18%, благодаря чему пассажиры смогут увидеть его издалека.

Протяженность маршрутов электробусов в минувшем 2023 году выросла на треть. Кроме того, в столице открыли два электробусных депо: «Митино» на северо-западе и «Салтыковку» в Новокосино. Они смогут обслуживать высокотехнологичные автобусы на 16 маршрутах.