Транспорт 25 декабря 2023, 16:31 Электробусный парк открыли на востоке Москвы Собянин: третий электробусный парк открыли в районе Новокосино в Москве Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Новый электробусный парк «Салтыковка» торжественно открыли в столичном районе Новокосино. Этот объект стал третьим депо, возведенным с нуля, после «Красной Пахры» и «Митино». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Открыли электробусный парк в районе Новокосино. Это уже третий парк, построенный с нуля», — уточнил он.

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Новый парк рассчитан на сто электробусов и улучшит транспортную связь между Восточным и Юго-Восточным административными округами Москвы и пригородами Реутов и Люберцы. Кроме того, он сократит негативное влияние на окружающую среду, поскольку новый экологичный транспорт не будет выбрасывать в атмосферу вредные вещества.

Электробусы уже начали курсировать из «Салтыковки» по четырем маршрутам. В начале 2024 года из депо запустят еще восемь новых направлений, что позволит обеспечить перевозку до 40 тысяч пассажиров в день.

По улицам столицы уже начали курсировать свыше 1300 электробусов. За пять лет москвичи воспользовались новыми экологичными автобусами свыше 350 миллионов раз.