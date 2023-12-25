25 декабря 2023, 16:31
Электробусный парк открыли на востоке Москвы
Собянин: третий электробусный парк открыли в районе Новокосино в Москве
Новый электробусный парк «Салтыковка» торжественно открыли в столичном районе Новокосино. Этот объект стал третьим депо, возведенным с нуля, после «Красной Пахры» и «Митино». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Открыли электробусный парк в районе Новокосино. Это уже третий парк, построенный с нуля», — уточнил он.
Реклама
Новый парк рассчитан на сто электробусов и улучшит транспортную связь между Восточным и Юго-Восточным административными округами Москвы и пригородами Реутов и Люберцы. Кроме того, он сократит негативное влияние на окружающую среду, поскольку новый экологичный транспорт не будет выбрасывать в атмосферу вредные вещества.
Электробусы уже начали курсировать из «Салтыковки» по четырем маршрутам. В начале 2024 года из депо запустят еще восемь новых направлений, что позволит обеспечить перевозку до 40 тысяч пассажиров в день.
По улицам столицы уже начали курсировать свыше 1300 электробусов. За пять лет москвичи воспользовались новыми экологичными автобусами свыше 350 миллионов раз.
Электромобили
Москва 2023
Реклама
Реклама