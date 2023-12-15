Транспорт 15 декабря 2023, 14:43 Свыше 1300 электробусов начали курсировать в Москве Собянин: свыше 1300 электробусов вышли на маршруты в Москве РИА «Новости»

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Более 1300 электробусов начали выходить на маршруты в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, экологичные электробусы начали использовать в Москве более чем на ста маршрутах. Для их обслуживания открыли два депо — «Красная Пахра» и «Митино». В скором времени в Восточном административном округе появится третий — «Салтыковка».

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«Перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр», — подчеркнул мэр.

Команда специалистов моет автобус и проводит санитарную обработку интерьера транспортного средства. Работники технических служб проверяют функционирование мультимедийных экранов, USB-разъемов для зарядки гаджетов, системы открытия дверей и отопления. Техники выполняют осмотр тормозной системы, системы рулевого управления, а также состояния колес и шин. В кабине шофера проверяют работоспособность устройств управления.

Особое внимание уделяют здоровью водителя. Медицинское обследование включит проверку с использованием телемедицины: водитель сам замерит температуру тела, артериальное давление и пульс, при этом весь процесс зафиксируют на видео, что значительно ускоряет процесс проверки.

Электробусы уже начали курсировать по еще четырем маршрутам на западе, юго-западе и востоке столицы.