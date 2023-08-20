20 августа 2023, 13:57
Жители Москвы за пять лет воспользовались электробусами 350 миллионов раз
Москвичи совершили 350 миллионов поездок на электробусах за пять лет
С сентября 2018 года московскими электробусами воспользовались 350 миллионов раз. Об истории успеха «зеленого» транспорта в столице рассказали на сайте мэра.
Если сейчас москвичей развозят по 90 маршрутам около 1200 электробусов, то к 2024 году число инновационных машин увеличится вдвое.
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А в этом году в Москве заработал электробусный парк «Митино». Третий такой парк появится в Новокосине этой осенью.
«По поручению мэра Москвы в городе строятся новые электробусные парки, появляется инновационный подвижной состав. Сегодня Москва — лидер по использованию экотранспорта», — рассказал заместитель главы города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что только с начала 2023 года на электробусах совершили более 77 миллионов поездок.
Как пояснили на сайте, замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет избежать выброса более 60 тонн углекислого газа в атмосферу за целый год.
Ранее на двух станциях БКЛ и одной станции Серпуховско-Тимирязевской ветки метро появились новые стойки «Живое общение».
Москва 2023
Дептранс Москвы
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