Транспорт 20 августа 2023, 13:57 Жители Москвы за пять лет воспользовались электробусами 350 миллионов раз Москвичи совершили 350 миллионов поездок на электробусах за пять лет Пресс-служба дептранса

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С сентября 2018 года московскими электробусами воспользовались 350 миллионов раз. Об истории успеха «зеленого» транспорта в столице рассказали на сайте мэра.

Если сейчас москвичей развозят по 90 маршрутам около 1200 электробусов, то к 2024 году число инновационных машин увеличится вдвое.

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А в этом году в Москве заработал электробусный парк «Митино». Третий такой парк появится в Новокосине этой осенью.

«По поручению мэра Москвы в городе строятся новые электробусные парки, появляется инновационный подвижной состав. Сегодня Москва — лидер по использованию экотранспорта», — рассказал заместитель главы города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что только с начала 2023 года на электробусах совершили более 77 миллионов поездок.

Как пояснили на сайте, замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет избежать выброса более 60 тонн углекислого газа в атмосферу за целый год.

Ранее на двух станциях БКЛ и одной станции Серпуховско-Тимирязевской ветки метро появились новые стойки «Живое общение».