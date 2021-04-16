Названы четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права

Создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование сигналов указателя поворота и неуверенное управление автомобилем — это самые частые ошибки при сдаче экзамена на права по новым правилам.

Такими оказались результаты сдачи экзамена на водительские права по новым правилам с 1 по 8 апреля 2021 года, сообщили РИА «Новости» в МВД.

При этом также сохранились и самые частые ошибки при парковке, которые кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке. А именно элементы «параллельная парковка» и «заезд в бокс».

Причиной таких ошибок чаще всего стал наезд на границы зон выполнения маневров.

Экзамен на права пройдет успешно, если следовать нехитрым правилам. Летом испытание сдавать проще, поскольку в летнее время раньше светлеет, сумерки, наоборот, опускаются, позже, на дорогах сухо и меньше пробок. При этом при подготовке упор нужно делать как на практику вождения, так и на теорию. Правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений в России изменились с 1 апреля. Теперь будущим водителям не придется сдавать «площадку».