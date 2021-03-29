Правила сдачи экзамена на права изменятся в России с 1 апреля

В России с 1 апреля будущие автомобилисты будут сдавать экзамен на права по новым правилам. С этого года отменили этап «площадка» и снизили число «фатальных ошибок».

Вместо «площадки» первоначальные навыки вождению экзаменуемому придется показывать на дороге в условиях реального движения: парковку, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме.

Однако «площадка» осталась для тех, кто желает получить права на мотоцикл.

Повысить прозрачность экзамена решили возможностью присутствовать в машине во время экзамена на права представителей общественных организаций и автошкол. оспорить экзамен помогут аудио- и видеозаписи с экзамена. Автошколы обязаны хранить файлы в течение года о дня их регистрации и до окончания рассмотрения жалобы.

Сократили количество ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. В отдельный блок вынесли грубые ошибки, которые приводят в немедленному прекращению экзамена, например, не пристегнутый ремень, использование во время движения мобильного телефона. Чтобы получить водительское удостоверение, экзаменуемый не должен набрать более пяти штрафных баллов.

С этого года получить водительские права можно с 16 лет. Для сдачи экзамена подростком нужно согласие одного из его законных представителей.