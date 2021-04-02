Россиянам объяснили, почему сдавать экзамен на права лучше летом

Экзамен на права пройдет успешно, если следовать нехитрым правилам. Летом испытание сдавать проще, а упор нужно делать как на практику вождения, так и на теорию.

Рекомендации будущим водителям дал автоюрист Дмитрий Славнов, слова которого привела «Вечерняя Москва».

«Во-первых, меньше людей. Многие разъезжаются в отпуска. Следовательно, дороги свободнее: снижается риск паники, например, при вождении на оживленной улице, риск ДТП», — перечислил он преимущества летнего экзамена.

Славнов добавил, что в летнее время раньше светлеет, сумерки, наоборот, опускаются, позже, на дорогах сухо и меньше пробок.

Во время обучения эксперт посоветовал обращать внимание не только на практические занятия и вождение в городе, но и на теоретическую часть.

«Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями — накатать. Но теорию нужно знать — это основа всего процесса», — сказал автоюрист.

Правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений в России изменились с 1 апреля. В том числе будущим водителям теперь не придется сдавать «площадку».