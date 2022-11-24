Транспорт 24 ноября 2022, 17:47 Эксперимент с беспилотными автомобилями проведут на трассе между Москвой и Петербургом Путин заявил, что на трассе М11 запустят эксперимент с беспилотными машинами РИА «Новости»

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Эксперимент с использованием беспилотных автомобилей планируют провести на скоростной трассе Москва — Петербург. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщила пресс-служба Кремля.

«Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем», — отметил глава государства.

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По его словам, эксперимент использования автомобилей без водителей на скоростной трассе Москва — Петербург проведут в ближайшее время.

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Замминистра транспорта Дмитрий Баканов сообщил, что беспилотные грузовые автомобили испытают на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Большегрузы завод «КамАЗ» обещает поставить до начала 2023 года.

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