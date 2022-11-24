Власть 24 ноября 2022, 15:57 Российский бизнес получит льготы за покупку отечественных решений в сфере ИИ Путин пообещал бизнесу льготы по налогам за внедрение отечественных разработок ИИ РИА «Новости»

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Бизнес необходимо стимулировать для перехода на отечественные разработки в сфере программного обеспечения и искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин предложил ввести льготы по налогам для предпринимателей, которые станут покупать и использовать отечественные решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Об этом он заявил на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что новую норму нужно ввести с 1 января 2023 года.

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«При выделении субсидий надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда», — заявил Путин.

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Президент поручил правительству поддержать развитие российских облачных технологий. Он пояснил, что для хранения данных нужно использовать собственные системы. Также Путин призвал изменить требования и регламенты, которые мешаю внедрению искусственного интеллекта

«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире», — заявил глава государства.

Президент добавил, что от развития искусственного интеллекта зависят возможности России решать задачи экономики и промышленного производства на качественно новом уровне. Также это позволит создать возможности для реализации людей в сфере отечественных инициатив.

Путин поблагодарил российских разработчиков и отметил, что именно они создают технологический потенциал России.