24 ноября 2022, 15:57
Российский бизнес получит льготы за покупку отечественных решений в сфере ИИ
Путин пообещал бизнесу льготы по налогам за внедрение отечественных разработок ИИ
Бизнес необходимо стимулировать для перехода на отечественные разработки в сфере программного обеспечения и искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин предложил ввести льготы по налогам для предпринимателей, которые станут покупать и использовать отечественные решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Об этом он заявил на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что новую норму нужно ввести с 1 января 2023 года.
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«При выделении субсидий надо обязать компании использовать новые разработки, включая искусственный интеллект с ростом производительности труда», — заявил Путин.
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Президент поручил правительству поддержать развитие российских облачных технологий. Он пояснил, что для хранения данных нужно использовать собственные системы. Также Путин призвал изменить требования и регламенты, которые мешаю внедрению искусственного интеллекта
«Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире», — заявил глава государства.
Президент добавил, что от развития искусственного интеллекта зависят возможности России решать задачи экономики и промышленного производства на качественно новом уровне. Также это позволит создать возможности для реализации людей в сфере отечественных инициатив.
Путин поблагодарил российских разработчиков и отметил, что именно они создают технологический потенциал России.
Искусственный интеллект
Бизнес
Владимир Путин
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