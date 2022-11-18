Транспорт 18 ноября 2022, 07:14 Беспилотные грузовики испытают на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом Замглавы Минтранса Баканов сообщил, что «КамАЗ» создает беспилотники для испытаний на М-11 РИА «Новости»

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Беспилотные грузовые автомобили испытают на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Завод «КамАЗ» поставит машины до конца 2022 года, сообщил ТАСС замминистра транспорта Дмитрий Баканов.

Он выступил на форуме «Транспорт России». По словам замминистра, на трассе проведут эксперимент по автономной доставке грузов. ПАО «КамАЗ» представит беспилотные грузовики до конца 2022 года.

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Беспилотные КамАзы протестировали еще в 2020 году на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО. Выпуск первого беспилотного грузовика запланировали в 2022 году. Он сможет разгоняться до 90 километров в час и технологически превзойдет самоуправляемый грузовик автоконцерна Volvo.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве Юго-Восточной хорды — южного участка Московского скоростного диаметра, который разгрузит МКАД, Третье транспортное кольцо, объединит М-11 и М-12. Он назвал этот проект одним из самых сложных, потому что почти всю магистраль возведут над землей.