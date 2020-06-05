Единый проездной планируют внедрить по всей России

В России разработают единые стандарты для оплаты проезда на общественном транспорте, что в будущем позволит внедрить универсальный билет, которым можно будет воспользоваться в любом регионе. Разработкой занимаются в Минтрансе.

Директор департамента цифровой трансформации Минтранса рассказал газете «Известия», что ведомство должно сформировать единые стандарты до конца 2021 года. Для этого в регионах внедрят передовые цифровые технологии, включая бесконтактные способы оплаты проезда.

«Перевозчики смогут не только оснастить транспортные средства современным бортовым оборудованием (стационарными валидаторами, мобильными терминалами), но и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда», — объяснили в Минтрансе.

И если каким-то регионам эти технологии еще предстоит внедрить, в Московской области еще в 2015 году ввели карту «Стрелка». Как рассказали газете в подмосковном минтрансе, за 2020 год пассажиры приобрели более 150 тысяч «Стрелок», всего их выпущено более 2,9 миллиона.

Единые проездные есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской областях. Также есть объединенные карты. Например, «Стрелка» — «Тройка» и «Тройка» — «Подорожник».

Кроме того, в 70 регионах страны можно оплатить проезд картой. Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что это не совсем альтернатива, поскольку не позволяет получать скидку за проезд. Кроме того, цена при оплате банковской картой выше, чем при использовании электронного проездного.