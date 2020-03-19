В подмосковных автобусах можно купить карту «Стрелка» и оплатить проезд по безналу. Такой режим ввели на время карантина

Общественный транспорт Подмосковья перешел на новый режим работы из-за коронавируса. В целях профилактики инфекции в областных автобусах, троллейбусах и трамваях перестали продавать билеты за наличный расчет. Оплатить проезд можно безналичным способом или купить у водителя карту «Стрелка».

Источник фото: телеканал «360»

Нововведения не должны отразиться на доступности общественного транспорта. Пассажиры без билетов смогут доехать до места назначения. Оплатить свою поездку можно безналичным способом — бесконтактной банковской картой или с помощью гаджета.

Есть еще один способ, его специально предусмотрели в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры области. У водителей можно купить карту «Стрелка».

Они уже поступили в продажу, их наличие необходимо уточнять на месте. Все это сделано для удобства пассажиров, которые не могут оплатить проезд любым бесконтактным способам.

Стоимость карты 100 рублей, по ней можно сразу совершить поездку.

«Вы сразу сможете ей воспользоваться, там лежат деньги, хватит на одну поездку. После чего вы можете пополнять карту „Стрелка“ и продолжать ей пользоваться. Пополнять через личный кабинет либо через приложение. В дальнейшем, если она вам будет не нужна, вы можете вернуть ее и получить обратно залоговую стоимость — 80 рублей», — объяснил Виталий Фролов, начальник управления Министерства транспорта Московской области.

В подмосковном Минтрансе напоминают, что при безналичной оплате проезда банковскими картами или с помощью смартфонов действует скидка — 30%, такая же экономия получается при поездке на общественном транспорте по карте «Стрелка».

В Подмосковье работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо сайта, в Московской области есть горячая линия по коронавирусу. Жители региона, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут позвонить по телефону 8-800-550-50-30.