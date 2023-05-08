Происшествия 08 мая 2023, 07:52 Большинство природных пожаров локализовали в Курганской области Глава МЧС Куренков: большую часть природных пожаров в Курганской области уже локализовали РИА «Новости»

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Большинство природных пожаров в Курганской области локализовали. Такое заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета территории с губернатором региона Вадимом Шумковым и начальником областного главка МЧС Юрием Землянским, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Облетели районы, где сложилась самая сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована», — сказал министр.

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В ведомстве уточнили, что шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Кроме того, локализовали три лесных пожара из четырех. За 24 часа также спасатели потушили еще восемь пожаров.

Общая группировка сил экстренных служб, которые принимают участие в ликвидации возгорания в Курганской области — 1 290 человек и 332 машины.

Ранее глава МЧС и специалисты ведомства вылетели в Курган для оценки обстановки. В воскресенье, 7 мая, в МЧС приняли решение увеличить группировку сил для тушения.