Движение и работу метро в Москве ограничат из-за парада Победы

В Москве 9 мая в связи с парадом Победы будет временно ограничено движение по центральным улицам, некоторые станции метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

В воскресенье в столице будут перекрыты центральные улицы, части Садового кольца, Звенигородское и Минское шоссе.

С 05:30 и до окончания парада станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку. Станция «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

На время построения колонн военной техники по Тверской улице возможны ограничения выхода со станций «Тверская», «Пушкинская», «Маяковская», «Чеховская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, на станции «Китай-город» в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

Вестибюль № 1 на станции «Парк Победы» с 05:30 до 22:00 будет работать только на выход, а вестибюль № 2 — только на вход.

Кроме того, в центре и на северо-западе Москвы изменятся маршруты наземного транспорта.

В Кремле ранее не исключили, что плохая погода в Москве может повлиять на воздушную часть парада Победы. В Гидрометцентре заявили, что ситуация пока сложная и неоднозначная, но вполне возможно, что воздушная часть парада состоится.