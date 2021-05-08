Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы в Москве

Плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы 9 мая. Такой вариант допустили в Кремле.

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», — передало РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что ночью и утром 9 мая на севере Московской области местами ожидается дождь с мокрым снегом. Он добавил, что к вечеру 9 мая, к запуску салютов в честь Дня Победы, в облаках могут появиться «окна».

В субботу в Москве пройдут сильные дожди и выпадет около трети месячной нормы осадков — до 15 миллиметров. Столица окажется под влиянием активного циклона над западом европейской части России.

Синоптики пообещали, что майское тепло придет в Москву уже после 9 мая. Начиная с 11-го числа дневные температуры в регионе превысят отметку +20 градусов.

Почти половина россиян (48%) собираются принять участие в праздничных мероприятиях 9 Мая и посмотреть салют. И примерно треть россиян примут участие в торжествах, парадах и шествиях.