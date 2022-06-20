Директор порта Мариуполя назвал сроки запуска пассажирских судов в Россию
Пассажирское судоходство из Мариуполя в Россию возобновится в 2023 году
Россияне смогут добираться в Мариуполь по морю и обратно. Возможные сроки запуска пассажирского судоходства назвал ТАСС директор администрации порта в ДНР Павел Швацкий.
«Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России», — сказал он.
В частности, суда будут ходить в Крым и Новороссийск. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Ранее Павел Швацкий сообщил, что штат порта увеличат вдвое, до 1,5 тысяч человек. В нем будут работать жители ДНР, желающие есть уже сейчас.
Морской порт Мариуполя заработал в штатном режиме в конце мая. В Ростов-на-Дону из него прибыло уже второе судно, груженое металлом. Выход зарубежного корабля отложили из-за долгов по оплате портовых услуг.