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    20 июня 2022, 07:44

    Директор порта Мариуполя назвал сроки запуска пассажирских судов в Россию

    Пассажирское судоходство из Мариуполя в Россию возобновится в 2023 году

    Екатерина Виславская

    Россияне смогут добираться в Мариуполь по морю и обратно. Возможные сроки запуска пассажирского судоходства назвал ТАСС директор администрации порта в ДНР Павел Швацкий.

    Директор порта Мариуполя назвал сроки запуска пассажирских судов в Россию

    «Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России», — сказал он.

    В частности, суда будут ходить в Крым и Новороссийск. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Ранее Павел Швацкий сообщил, что штат порта увеличат вдвое, до 1,5 тысяч человек. В нем будут работать жители ДНР, желающие есть уже сейчас.

    Морской порт Мариуполя заработал в штатном режиме в конце мая. В Ростов-на-Дону из него прибыло уже второе судно, груженое металлом. Выход зарубежного корабля отложили из-за долгов по оплате портовых услуг.