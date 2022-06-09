Второе грузовое судно прибыло из Мариуполя в порт Ростова-на-Дону

Второе судно, груженное металлом, прибыло в Ростов-на-Дону из Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили представители ОАО «Ростовский порт».

«Второе судно пришло, пришвартовалось там же, в четвертом грузовом районе», — уточнили в пресс-службе.

Первое судно типа «Славутич», груженное бухтами листового металла, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону 3 июня. Его сопровождали артиллерийские и противодиверсионные катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Морской порт Мариуполя приступил к работе в повседневном режиме в конце мая. До этого военные специалисты провели работы по разминированию объекта, сообщало РИА ФАН. Благодаря этому порт смогли покинуть заблокированные иностранные корабли.