Выход первого заграничного судна из Мариуполя отложен из-за денег

Выход турецкого судна «Азов Конкорд» из порта Мариуполя отложен как минимум до 20 июня текущего года. Ранее предполагалось, что он первым из находящихся в порту иностранных судов выйдет в море 18 июня. Причиной задержки стала проблема с оплатой портовых услуг. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

«Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой Народной Республике», — сказал собеседник агентства.

При этом сумма оплаты не уточнялась. Источник сообщил, что судно должно было пустым отправиться из Мариуполя в порт приписки.

В свою очередь, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов отметил, что экипаж корабля находится на его борту, решались вопросы с разрешениями на выход от таможенной и пограничной служб.

По информации начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, в настоящее время в порту Мариуполя находятся шесть иностранных судов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка).