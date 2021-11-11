Детали введения QR-кодов о вакцинации на железнодорожном транспорте обсудят в РЖД

Специалисты РЖД начали работу над деталями введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса при поездках на поездах. Эта мера будет определятся положениями закона, сообщили в пресс-службе компании.

«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО „РЖД“, поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства», — приводит ТАСС текст сообщения перевозчика.

В пресс-службе РЖД подчеркнули, что билеты на поезда без справки о вакцинации от SARS-CoV-2 уже полгода нельзя купить в Турции, ОАЭ и Франции. Все детали нововведения, уверили в компании, будут соответствовать российским законам.

Ранее оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что в России начали готовить законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в магазинах и кафе. В разработке документов принимают участие специалисты профильных ведомств. Подобные меры уже действуют в некоторых регионах страны. Власти ужесточили ковидные ограничения из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации.