Дептранс разъяснил нюансы работы «Народного каршеринга»

«Рассказываем детально о том, кто может стать участником проекта, кто нести ответственность за порчу имущества и оплачивать штрафы. А также про льготы — будут ли введены специальные программы для автомобилей такого каршера?» — говорится в сообщении.

Предоставить машину для «Народного каршеринга» имеет право любой владелец автомобиля. А взять ТС в аренду может человек с водительским удостоверением и стажем управления авто, установленным сервисом.

Также в Дептрансе рассказали, кто понесет ответственность в случае аварии. Все машины застрахованы по договору ОСАГО, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО. За страховку деньги отдает владелец автомобиля во время сдачи авто в аренду. Однако штрафы будет оплачивать тот, кто ездил на машине во время правонарушения. Определить виновника легко, поскольку четко устанавливается дата фиксации нарушения.

Ответственность за порчу имущества понесет страховая компания и арендатор, если сумма превысит страховые выплаты.

Пока что неизвестно, введут ли льготы для автомобилей «Народного каршеринга». Этот вопрос Дептранс хочет обсудить с водителями и потенциальными пользователями сервиса.

Идею сдавать автомобили в краткосрочную аренду выдвинул руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Проект находится на стадии разработки.

Автоэксперты предупреждают о рисках такого способа поделиться машиной. Свой личный автомобиль никто сдавать не будет — это означает угробить машину. Поэтому горожане будут специально покупать два-три автомобиля и сдавать их в аренду.