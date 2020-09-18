Москвичи смогут сделать из своей машины каршеринговую

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов выступил с идеей сдавать автомобили в краткосрочную аренду. Разрабатываемый проект получил название «Народный каршеринг».

«Мы прорабатываем запуск „Народного каршеринга“. Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», — заявил Ликсутов. Его процитировала пресс-служба ведомства.

Он отметил, что более 90% времени москвичи не пользуются личным автотранспортом. Если они будут сдавать свои машины в краткосрочную аренду, то заработают деньги и помогут городу разгрузить дороги.

При этом заммэра Москвы пообещал, что власти будут следить за тем, кто берет машину в аренду: их возраст, стаж и опыт вождения.

«Вы, как собственник машины, сами сможете определить, кому разрешить брать в аренду свою машину и где вернуть ее», — отметил Ликсутов.

Также глава столичного департамента транспорта рассказал, что в городе успешно передвигается несколько десятков беспилотников. Они преодолели практически четыре миллиона километров. По его словам, такие машины помогут победить пробки и обезопасят дорожное движение. Ликсутов считает, что с их помощью удастся избежать свыше 70% аварий. Также беспилотник будут использовать более эффективно, чем обычные машины.

«Пока вы находитесь на работе, беспилотник может возить других людей. Это разгрузит и парковочные места, которые не нужны автономной машине», — заключил он.

Ликсутов рассказал и о нововведениях в метро. В скором времени там можно будет расплачиваться с помощью технологии Face Pay.