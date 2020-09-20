Власти Москвы собираются запустить «Народный каршеринг» — сервис, благодаря которому любой человек сможет сдавать в аренду свой автомобиль. Но автоэксперты предупреждают о рисках такого способа поделиться машиной.

Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил о работе над приложением «Народный каршеринг». С его помощью жители столицы смогут сдавать в краткосрочную аренду свои автомобили. Конечно, отдавать свою машину незнакомцам — всегда рискованно. Именно из-за этого проект может оказаться невостребованным.

Мэрия, правда, заверяет, что будет тщательно следить за данными пользователей, в частности, будет известно о стаже вождения арендатора. Владелец автомобиля, таким образом, сможет сам решить, кому можно брать в аренду его машину, а кому нет.

Правительство Москвы видит в этом проекте широкие перспективы. Как утверждают в мэрии, сейчас личные автомобили москвичей примерно 90% времени стоят без движения, а «Народный каршеринг» даст возможность заработать на простаивающем автомобиле. Городу это тоже пойдет на пользу — разгрузятся дороги и парковки.

Что нового может предложить «Народный каршеринг»?

Автоэксперты, опрошенные «360», отнеслись к проекту московского правительства довольно скептически. В частности, Вячеслав Субботин отметил, что «Народный каршеринг» может развиваться только как модель небольшого бизнеса, когда люди специально покупают два-три автомобиля и сдают их в аренду.

Свой личный автомобиль никто сдавать не будет — это значит угробить машину. Но целенаправленная покупка для каршеринга — это бизнес-модель, которая уже имеет право на жизнь Вячеслав Субботин автомобильный эксперт.

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок», заметил, что такая система уже существует и ничего нового в этом плане правительство Москвы людям не предложит.

Конечно, можно специально купить автомобиль под сдачу. Но зачем в таком случае «Народный каршеринг», если то же самое можно сделать с помощью каршеринга YouDrive? Петр Шкуматов автоблогер, координатор движения «Общество синих ведерок».

Кроме того, эксперт отметил, что пока в проекте очень мало деталей. Например, не урегулирован вопрос — что делать в случае ДТП по вине арендатора? Кто компенсирует убытки за разбитый автомобиль? У арендатора может банально не оказаться денег. Если ответственность будет лежать на владельце автомобиля, то очевидно, что стоить такой сервис будет очень дорого.

Другой вопрос — что делать с личными вещами владельца? Если, например, арендатор украдет запчасти, к кому идти жаловаться? В общем, по словам Шкуматова, пока это только теория и вряд ли в ближайшее время она воплотится в реальность.

Бизнес с подводными камнями

Оба эксперта при этом отмечают, что в случае реализации «Народного каршеринга» столица столкнется с теми же проблемами, которые приносит уже существующий каршеринг. Главная проблема — это отсутствие какой-либо гарантии безопасности.

Субботин отмечает, что каршеринг, хоть и выглядит яркой и привлекательной вывеской, но таит в себе множество подводных камней. По словам эксперта, каршерингом без ущерба для себя могут пользоваться только опытные водители, которые могут спокойно пересесть с одного автомобиля на другой и при этом не чувствовать дискомфорта. Потому что автомобилист, который всю жизнь ездил на одной машине, пересев на другую, тут же теряется, не понимает нюансов управления — как руль крутить, как коробку передач переключать. Поэтому он постоянно отвлекается — отсюда аварии и сплошные штрафы. И это нивелирует какую-либо выгоду от сервиса.

То же самое говорит и Шкуматов. По его словам, для того чтобы обеспечить безопасность сервиса, нужно разрешить им пользоваться только опытным водителям.

Существует, например, премиальный каршеринг, и с ним аварий происходит значительно меньше — как раз потому, что там действует «фейс-контроль». Перед тем как дать водителю дорогую машину, его тщательно проверяют. А в обычном каршеринге автомобили дают буквально всем подряд, поэтому количество ДТП увеличивается.

Но если проверять всех, то количество клиентов станет значительно меньше — и это уже невыгодно владельцам каршеринга. И пока что какого-то компромисса — чтобы было и выгодно, и безопасно — не нашли.

Каршеринг — это самый опасный вид транспорта. И при отсутствии определенных алгоритмов, которые бы обеспечивали безопасность, ни о каком развитии говорить не приходится Петр Шкуматов автоблогер, координатор движения «Общество синих ведерок».

Как обстоят дела с каршерингом в Москве?

Но несмотря на все проблемы, система каршеринга действует в Москве весьма успешно: еще в 2019 году был зафиксирован стремительный рост количества ежедневных поездок на арендованных автомобилях. Тогда же Максим Ликсутов пообещал, что автопарк московского каршеринга в 2020 году вырастет до 30 тысяч автомобилей — это вдвое больше, чем во всех европейских автопарках вместе взятых.

Высокий спрос на каршеринг в Москве Петр Шкуматов связывает с тем, что в столицу многие приезжают в командировку, не имея личного автомобиля. Субботин, в свою очередь, выделил и другие факторы: то, что в Москве, в отличие от большинства других крупных городов, в систему каршеринга входят чиновники, и — самое главное — очень дорогие парковки.

Специалист отметил, что в других мегаполисах, например в Париже и Нью-Йорке, система каршеринга провалилась. И главным образом это произошло как раз из-за парковок. В том же Нью-Йорке они дешевле, поэтому люди могут спокойно передвигаться на личном автомобиле. А у нас в городе машину поставить очень дорого, вот люди и вынуждены пользоваться каршерингом.

То же самое можно сказать и о других российских городах: пока, по словам Субботина, помимо Москвы, каршеринг развивается только в Сочи. В остальных городах — в зачаточном состоянии, с убитыми автомобилями. Но, по мнению эксперта, если везде введут платные дорогие парковки, как в столице, тогда каршеринг имеет хорошие шансы на развитие.

Однако, по словам Субботина, в любом случае каршеринг никогда не вытеснит такси, потому что там всю ответственность на себя берет водитель. А в каршеринге штрафы за нарушения, компенсацию в случае аварии платит тот, кто берет машину в аренду. При этом разницу в изначальной цене нельзя назвать существенной.