Транспорт 25 декабря 2022, 10:14 Число задержанных рейсов из московских аэропортов выросло до 34 «Яндекс.Расписание»: 34 рейса из аэропортов Москвы отменили или задержали из-за погоды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число отмененных или задержанных рейсов из столичных аэропортов из-за непогоды увеличилось до 34. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Внуково отменили пять рейсов, задержали семь. В Домодеово не состоятся пять вылетов, еще 10 самолетов поднимутся в небо позже. Из Шереметьево не сумели вылететь самолеты трех рейсов, еще четыре отменили.

Реклама

Гидрометцентр России ранее объявил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 21:00 воскресенья, 25 декабря.

Реклама

Московский департамент транспорта также предупредил водителей о сложных погодных условиях и призвал внимательнее отнестись к обстановке на дорогах общего пользования.

Метеоролог Александр Шувалов предупреждал, что в столице в начале последней недели в году снизится температура. В ночь на понедельник похолодает до -12 градусов, а во вторник вновь потеплеет и начнется обильный снегопад.