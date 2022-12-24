Эксклюзив 24 декабря 2022, 15:03 Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о резком похолодании ближайшей ночью Синоптик Шувалов: погода в Москве и Подмосковье перейдет в отрицательную область РИА «Новости»

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Столбики термометров в Москве и Московской области предстоящей ночью пойдут вниз. Утром в воскресенье ожидается −5 градусов. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он предупредил, что образовавшиеся за время потепления лужи скует лед, а на снегу появится корка.

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«Уже с полуночи перейдем в отрицательную область», — подчеркнул Шувалов.

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По словам синоптика, снижение температуры продолжится и в начале последней в этом году рабочей недели. Но долго такая ситуация не продлится.

«В ночь на понедельник ожидается до −10...−12, а во вторник — снег и снова повышение температуры», — рассказал руководитель прогностического центра «Метео».

Он добавил, что снегопад продолжится в среду и четверг, но к концу недели ожидаются только «хвостики атмосферных фронтов». Сугробы вырастут еще на 5–10 сантиметров. К четвергу температура воздуха ожидается в диапазоне 0...−5 градусов.

Новогодняя ночь для жителей Москвы и Московской области станет достаточно теплой. Столбики термометра остановятся на околонулевой отметке, а встречу 2023 года сопроводит небольшой снег.

Подмосковный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение для жителей. Со ссылкой на данные Росгидромета в ведомстве сообщили о снижении температуры до нуля вечером в субботу, 24 декабря, а в дальнейшем — до −12...−7 градусов. Кроме того, в отдельных районах области ожидается туман с видимостью 100–500 метров.

В ближайшее воскресенье, 25 декабря, на дорогах ожидается сильная гололедица. Водителей попросили снизить скорость движения, избегать опасных маневров и увеличить дистанцию от соседних автомобилей.