Общество 24 декабря 2022, 18:01 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы Гидрометцентр объявил в столице и Подмосковье и «желтый» уровень погодной опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Синоптики Гидрометцентра России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы. Такие данные привела прогностическая карта на сайте учреждения.

«„Желтый“ уровень — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Реклама

Предупреждение действует до 21:00 воскресенья, 25 декабря. В субботу температура воздуха в столичном регионе остается у отметки +1 градус. Но буквально через несколько часов ожидается резкое похолодание. Ночью столбики термометра могут опуститься до 9–11 градусов мороза.

Реклама

Московский дептранс также предупредил водителей о сложных погодных условиях субботним вечером.

«В городе может образоваться сильный гололед, это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что снижение температуры продолжится в столице и в начале последней в этом году рабочей недели.