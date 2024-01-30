Транспорт 30 января 2024, 13:45 Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит новые машины под брендом Xcite Автозавод Санкт-Петербурга объявил о выпуске моделей под брендом Xcite РИА «Новости»

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Несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite выпустит в первом полугодии на российский рынок «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее производство Nissan). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил «Интерфакс».

На производстве заявили, что первую партию из нескольких тысяч машин уже собрали. Сейчас идет работа для накопления парка. Начало продаж запланировали на весну 2024 года, для чего ведут переговоры с крупнейшими дилерскими сетями.

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В фирме подчеркнули, что на рынке представят сразу несколько моделей, созданных в партнерстве с иностранными автопроизводителями.

«Это позволит представить больший выбор на рынке новых автомобилей в России, снова вывести автомобильный сектор производства в регионе на высокий уровень, сохранить и приумножить рабочие места», — заявили в пресс-службе.

Подробностей о модельном ряде и какие именно иностранные компании стали партнерами автомобильного холдинга, в фирме не раскрыли.

Японский автоконцерн Nissan продал петербургский завод за символическую стоимость подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства «АвтоВАЗу».

После запуска на площадке началась сборка кроссовера Lada X-Cross 5.

В январе «АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда X. Под этой торговой маркой компания готова выпускать беспилотные и электрические машины, а также автомобили на водородном топливе. По данным СМИ, запуск производства начнется на заводе в Санкт-Петербурге.