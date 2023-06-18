Технологии 18 июня 2023, 00:49 Производство Lada X-Cross 5 запустили на бывшем заводе Nissan в Петербурге Минпромторг России: продажи Lada X-Cross 5 стартуют в III квартале 2023 года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей Lada X-Cross 5 на базе бывшего завода Nissan. Старт продаж российского кроссовера намечен на III квартал 2023 года, сообщили на официальном сайте Минпромторга России.

Предприятие «Лада Санкт-Петербург» посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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«На мощностях петербургской площадки „АвтоВАЗа“ продолжат работать свыше полутора тысяч сотрудников. Наличие такой готовой, квалифицированной команды служит залогом для реализации среднесрочных планов развития данной площадки», — отметил министр.

Городской кроссовер Lada X-Cross 5 поступит в продажу в III квартале 2023 года, заявили в Минпромторге. Автомобиль имеет передний привод, 160-сильный турбированный двигатель и семиступенчатую автоматическую коробку передач.

«АвтоВАЗ» приобрел активы Nissan в начале февраля, по договору российская компания получила 99% ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», включая завод в Санкт-Петербурге, за символическую цену в один евро.